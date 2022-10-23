Вашингтон, 23 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на территории б. УССР, если бы остался на посту президента.

ИА REGNUM Трамп

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«Сейчас у нас (конфликт — прим), в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом», — отметил он, добавив, что «цены на нефть были бы низкими».

Выступая перед сторонниками в штате Техас, Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин «никогда бы не пошел на это», и он «хорошо его знает».