Энергодар, Запорожская область, 23 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Об этом 23 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

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«Сегодня в воскресное утро террористы ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС. На данный момент зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город», — отметил он в своем Telegram-канале.

Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из американских 155-мм гаубиц M777.

Сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях уточняется.

Всего за сутки боевики ВСУ нанесли по городу и его окрестностям свыше 40 ударов, добавил он.