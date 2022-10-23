Москва, , 09:49 — REGNUM Провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса — говорит на территории б. УССР нацистский режим Киева. Об этом 23 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

Радиация

Уточняется, что киевский режим преследует целью такой провокации обвинение России в применении оружия массового уничтожения в конфликте на территории б. УССР и запуск мощной антироссийской кампании для подрыва доверия к российской стороне.

Также указывается, что источники сообщили, что Киев под руководством кураторов Запада уже начал практически реализовывать такой план, для чего руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды Днепропетровской области совместно с Киевским институтом ядерных исследований поручили создать такую «грязную бомбу», и эти работы уже вышли на стадию завершения.

Кроме того, отмечается, что параллельно по поручению главы киевского террористического режима Владимира Зеленского сотрудники его офиса из его близкого окружения ведут негласные контакты с представителями Великобритании о возможной передаче нацистскому Киеву компонентов ядерного оружия.

При этом добавляется, что организаторы этой ядерной провокации рассчитывают на то, что при успешной её реализации большинство стран отреагирует на «ядерный инцидент» на территории б. УССР крайне жёстко, что может лишить Москву поддержки многих ключевых партнёров и страны Запада снова могут попытаться снова поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, увеличив свою антироссийскую риторику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к странам мира нанести удары по Кремлю в случае, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где находится офис главы киевского террористического режима, выступил Владимир Зеленский.