Циолковский, Амурская область, , 09:48 — REGNUM На проект «Сфера» по созданию спутниковой группировки в 2022 году выделено 14 млрд рублей из федерального бюджета, заявил заместитель председателя правительства России, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Спутник Minsvyaz.ru

Вечером 22 октября с космодрома «Восточный» был запущен первый спутник проекта «Сфера» — «Скиф-Д». Глава Минпромторга Денис Мантуров и генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов наблюдали за стартом непосредственно с космодрома.

Мантуров рассказал, что главной целью проекта «Сфера» является достижение высокого качества услуг связи в интересах безопасности и развития России. Планируется, что проект будет реализован к 2030 году, когда число спутников в составе группировки превысит 600 аппаратов.

Заместитель председателя правительства сообщил о затратах на этот проект в ближайшие годы. В 2022 году из федерального бюджета на проект «Сфера» выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах — по 18 млрд рублей. Ещё 8,5 млрд рублей зарезервировано на 2025 год.

Глава Роскосмоса добавил, что «Сфера» стал одним из ключевых проектов госкорпорации. Он рассказал, что в рамках этот проект объединит группировки со спутниками связи «Ямал» и «Экспресс», аппараты системы спутникового интернета «Скиф» и группировки «Марафон IoT» для обеспечения «интернета вещей».

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