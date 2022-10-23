Донецк, 23 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:38 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 276 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.