Донецк, , 09:42 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке еще шесть снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:33 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов.

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