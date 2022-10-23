Брюссель, , 09:38 — REGNUM Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, данный способ поможет обойти нефтяное эмбарго ЕС, которое начнет действовать 5 декабря, пишет Bloomberg.

По данным агентства, несмотря на санкции ЕС, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию — кратно выросли. Bloomberg связывает такой рост с «теневым флотом» нефтетанкеров, который создает РФ

«Если вы посмотрите, сколько судов продано за последние 6 месяцев неназванным покупателям, становится ясно, что для их перевозки создается флот», — отметил исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По оценке судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 млн баррелей в день РФ уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в 2021 г. перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Ограничения цен на экспортируемую российскую нефть со стороны стран, входящих в G7 и Евросоюз, должны вступить в силу 5 декабря и подразумевают запрет на ее транспортировку по морю третьим странам, в случае, если стоимость нефти на борту выше предела.

Однако, Reuters отмечает, что Россия сможет обойти данный механизм с помощью своих или азиатских танкеров и страховых услуг.