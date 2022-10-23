Москва, 23 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Факты жестокого обращения киевских нацистов с российскими военнопленными и их преступления против мирных жителей зафиксируют и будут расследовать российские следователи. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными и преступления силовиков вооруженных формирований [Киева] против мирного населения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при обстреле боевиками ВСУ Егоровки в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) был ранен мирный житель и, как сообщили освобожденные из киевского плена военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), нацистские формирования Киева часто убивали пленных на поле боя, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи.

Кроме того, отмечается, что взятые в плен киевские нацисты рассказали, что держали на заводе «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей для того, чтобы прикрываться им от авиаударов и осуществляли их расстрелы.

При этом добавляется, что бренд декоративной косметики Lamel Professional, владельцем которого является организация из недружественного государства, ведёт открытую информационную поддержку ударов боевиков ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ.

«Следственный комитет установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов.