Улан-Удэ, 23 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На полигоне в Бурятии мобилизованные бойцы проходят снайперскую подготовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Восточный военный округ Снайперская подготовка мобилизованных. Бурятия

Занятия проводятся на полигоне танкового соединения общевойсковой армии ВВО. Военнослужащие здесь отрабатывают стрельбу из снайперской винтовки Драгунова по мишеням на различных дистанциях. Основной упор делается на поражение цели одним выстрелом.

Кроме того, бойцы в ходе занятий закрепляют навыки маскировки, скрытного перемещения и наблюдения.

«Военнослужащие вспоминают, как производить стрельбу на большие и средние дальности с учетом особенностей местности, начальной скорости пули и скорости бокового ветра», — добавили в округе.