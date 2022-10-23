Донецк, , 09:28 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 276 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, и два объекта гражданской инфраструктуры.

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