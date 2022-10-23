Шебекино, Белгородская область, 23 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Жители обстрелянного накануне боевиками ВСУ города Шебекино Белградской области, которые согласились переехать в безопасные зоны, временно отселены на одну из баз отдыха в Старом Осколе. Об этом 23 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Как указал глава области, накануне киевские боевики произвели сильный минометный обстрел Шебекино и местное МЧС в связи с этим применило смс-оповещение жителей, а также временно перекрывался въезд в город.

«Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино», — написал Гладков, пообещав позднее заехать посмотреть, как там обустроились люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнопленный, старший сержант ВСУ Виталий Катранич рассказал, что западные инструкторы, в том числе из Великобритании, США и Польши, за несколько лет до спецоперации уже обучали военных ВСУ совершать диверсии.