Донецк, , 09:20 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:06 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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