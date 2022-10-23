Киев, 23 октября 2022, 09:17 — REGNUM Западные инструкторы, в том числе из Великобритании, США, Польши, за несколько лет до спецоперации уже обучали военных ВСУ совершать диверсии. Об этом сообщил военнопленный, старший сержант ВСУ Виталий Катранич.
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«Диверсии, топографии, медицине, инженерному делу», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, чему их обучали американские, польские, британские инструкторы.
По его словам, их обучали диверсиям в полевых условиях, в основном минированию местности.