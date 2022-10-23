Киев, , 09:17 — REGNUM Западные инструкторы, в том числе из Великобритании, США, Польши, за несколько лет до спецоперации уже обучали военных ВСУ совершать диверсии. Об этом сообщил военнопленный, старший сержант ВСУ Виталий Катранич.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Диверсии, топографии, медицине, инженерному делу», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, чему их обучали американские, польские, британские инструкторы.

По его словам, их обучали диверсиям в полевых условиях, в основном минированию местности.