Остин, США, , 09:09 — REGNUM О своём возможном участии в президентских выборах в США в 2024 году заявил экс-президент этой страны Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в Техасе, который транслировал телеканал Newsmax.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе своего выступления бывший американский лидер снова заявил, что результаты выборов президента США 2020 года были сфальсифицированы.

«Я дважды выдвигался. Я победил дважды… Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий», — сказал он.

Также Трамп уточнил, что, по его мнению, в 2020 году он получил на несколько миллионов голосов избирателей больше, чем на выборах 2016 года и «больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны».

«Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова», — добавил экс-президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострения конфликта между Москвой и Киевом можно было бы избежать в случае, если бы он остался у власти.