Кош-Агачский район, Алтай, 23 октября 2022, 09:09 — REGNUM Жители Кош-Агачского района Республики Алтай пожаловались главе региона Олегу Хорохордину на нарушения при формировании списков мобилизованных и порядка проведения частичной мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам спикера регионального Госсобрания Артура Кохоева, для проверки информации организована проверка.
В пресс-службе главы республики напомнили, что списки и количество мобилизуемых является закрытой информацией. Итоги проверки будут переданы в контрольно-надзорные органы.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Горно-Алтайске состоялась отправка к местам подготовки первой группы мобилизованных в республике. Проводить бойцов в парк Победы пришли тысячи местных жителей.