Кош-Агачский район, Алтай, 23 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Жители Кош-Агачского района Республики Алтай пожаловались главе региона Олегу Хорохордину на нарушения при формировании списков мобилизованных и порядка проведения частичной мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам спикера регионального Госсобрания Артура Кохоева, для проверки информации организована проверка.

В пресс-службе главы республики напомнили, что списки и количество мобилизуемых является закрытой информацией. Итоги проверки будут переданы в контрольно-надзорные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Горно-Алтайске состоялась отправка к местам подготовки первой группы мобилизованных в республике. Проводить бойцов в парк Победы пришли тысячи местных жителей.