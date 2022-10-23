Москва, , 09:08 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ.

Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?» — написал сенатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что против Европы будут применены меры давления.

Пушков также заявил, что США выдавят европейские товары с рынков США и «искренне продадут дорогой американский сжиженный газ».

Ранее Макрон обвинил Вашингтон в применении двойных стандартов в вопросе цен на газ: «Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3−4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам».