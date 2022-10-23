Киев, , 08:58 — REGNUM Директор завода «Мотор Сич», который находится в захваченном киевскими нацистами Запорожье, Вячеслав Богуслаев задержан силовиками Киева. Об этом 23 октября сообщает запорожское издание «ЗаБор» со ссылкой на силовиков киевского режима.

Задержание Keith Allison

По информации источников, накануне у Богуслаева были произведены обыски, причем глава «Мотор Сичи» отказывался открывать двери и их пришлось вскрывать с применением спецсредств, а затем задержанный под конвоем был отправлен в Киев.

При этом глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил в своём телеграм-канале, что 83-летний Богуслаев может получить пожизненный срок.

«[Киев] пожирает своих героев», — написал он, прикрепив к своему сообщению фотографии с задержанным директором завода «Мотор Сич».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим давно занимается организацией террористических актов на территории России под покровительством западных стран.