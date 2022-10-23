Новороманово, , 08:58 — REGNUM В селе Новороманово Калманского района Алтайского края состоялась церемония захоронения останков солдата Ивана Чечина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Торжественный митинг по захоронению останков воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Алтайский край СУ СКР по Алтайскому краю

Иван Чечин был призвал в армию в 1940 году, служил в составе 106-й стрелковой дивизии на Северном Кавказе. В начале войны дивизия стояла под Евпаторией и принимала участие в обороне Крыма. В ходе боёв осенью 1941 года красноармеец пропал без вести.

Через 81 год, в августе 2022 года его останки были найдены крымскими поисковиками на территории Республики Крым. Долгое время им не удавалось установить родственников бойца, поскольку на его медальоне было указано, что близких родных у него нет.

Тем не менее, поисковикам всё же удалось найти дальних родственников Ивана Чечина в Алтайском крае. В торжественном митинге по захоронению останков героя приняли участие сотрудники СКР.

«Следственный комитет России придает огромное значение памяти подвигов наших отцов и дедов, и одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является недопущение осквернения этой памяти, борьба с фальсификацией истории», — заключили в ведомстве.