Донецк, 23 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Макеевке еще четыре снаряда. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:42 — н. п Орловка — н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.