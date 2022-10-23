Пекин, , 08:50 — REGNUM Развитие Китая не отделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. Об этом 23 октября заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 … лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас китайская экономика устойчива, обладает хорошим потенциалом… долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может поменяться», — отметил он, выступая в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20 созыва.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.