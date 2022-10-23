Афины , 23 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Крах Евросоюза, в котором в данный момент наблюдается быстрая деиндустриализация входящих в него стран, является фактически предопределенным. Об этом 23 октября заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Как указал греческий политик в ответ на вопрос о том, сумеет ли ЕС преодолеть наблюдающийся в настоящее время энергетический кризис, сообществу «провал гарантирован».

«Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах», — сказал он.

Также Варуфакис добавил, что на сегодняшний день Евросоюз пребывает «в глубоком кризисе», однако понимание этого, по его мнению, придёт только к следующей зиме. При этом он назвал главной проблемой сообщества то, что, как он считает, фактически такого «союза» нет.

«Когда речь идет о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда дело доходит до газа, тоже», — пояснил он, уточнив, что такого рода вещи становятся понятнее именно во время кризисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя негодование президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет.