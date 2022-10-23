Циолковский, Амурская область, , 08:46 — REGNUM Правительство России считает возможным продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на космодроме «Восточный».

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука» NASA

Действующее сейчас межправительственное соглашение стран-участниц проекта МКС предусматривает использование станции до 2024 года. В 2021 году аэрокосмическое агентство США NASA решило продлить эксплуатацию американского сегмента станции до 2030 года, призвав к продолжению сотрудничества Россию и других партнёров по проекту.

Мантуров рассказал, что Россия может продлить участие в проекте ещё на четыре года. Он добавил, что это время потребуется для развёртывания в начальной конфигурации новой российской орбитальной станции.

Глава Минпромторга добавил, что специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» провели работу по оценке технического состояния станции. Они не выявили критических проблем, которые могли бы препятствовать продлению срока функционирования российского сегмента МКС после 2024 года.