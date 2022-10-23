Мантуров: Россия может продлить участие в проекте МКС до 2028 года
Циолковский, Амурская область, 23 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Правительство России считает возможным продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на космодроме «Восточный».
Действующее сейчас межправительственное соглашение стран-участниц проекта МКС предусматривает использование станции до 2024 года. В 2021 году аэрокосмическое агентство США NASA решило продлить эксплуатацию американского сегмента станции до 2030 года, призвав к продолжению сотрудничества Россию и других партнёров по проекту.
Мантуров рассказал, что Россия может продлить участие в проекте ещё на четыре года. Он добавил, что это время потребуется для развёртывания в начальной конфигурации новой российской орбитальной станции.
Глава Минпромторга добавил, что специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» провели работу по оценке технического состояния станции. Они не выявили критических проблем, которые могли бы препятствовать продлению срока функционирования российского сегмента МКС после 2024 года.