Донецк, 23 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:32 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Утром 23 октября ВСУ обстреляли Энергодар. Об этом сообщают власти региона.