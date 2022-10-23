Томск, , 08:43 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур выступил за отмену прямых выборов мэра региональной столицы. Свою позицию он высказал в телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура Цитата из видео Томской филармонии

По его словам, Томску сейчас нужен «полновластный хозяин», которому придётся решать проблемы, копившиеся годами. Мэра должны выбирать томичи — на прямых выборах или через своих представителей в составе конкурсной комиссии.

Однако выборы через конкурс «в сегодняшних условиях» Мазур назвал более предпочтительным. Депутатов горсовета, по его мнению, жители выбирают по итогам оценки стратегических программ кандидатов, а не звучности предвыборных лозунгов, а новый порядок выборов мэра даёт больше возможностей для работы.

«Не справился с обязанностями — уступил место профессионалу. Ждать пять лет и следующих выборов не придётся. Выборы мэра на конкурсной основе повысят и ответственность депутатского корпуса за принятое решение, и ответственность избранного мэра», — считает губернатор.

Глава региона заявил также об отсутствии интереса томичей к прямым выборам мэра, указав на явку, которая всегда была одной из самых низких в стране. При этом процесс голосования обходится городскому бюджету в десятки миллионов рублей, которые можно направить на другие цели.

Добавим, что сам Владимир Мазур был избран на должность губернатора в ходе прямых выборов 11 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, за него проголосовали почти 199 тыс. человек или 84,94% избирателей.

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