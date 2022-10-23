Томский губернатор поддержал отмену прямых выборов мэра Томска
Томск, 23 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур выступил за отмену прямых выборов мэра региональной столицы. Свою позицию он высказал в телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, Томску сейчас нужен «полновластный хозяин», которому придётся решать проблемы, копившиеся годами. Мэра должны выбирать томичи — на прямых выборах или через своих представителей в составе конкурсной комиссии.
Однако выборы через конкурс «в сегодняшних условиях» Мазур назвал более предпочтительным. Депутатов горсовета, по его мнению, жители выбирают по итогам оценки стратегических программ кандидатов, а не звучности предвыборных лозунгов, а новый порядок выборов мэра даёт больше возможностей для работы.
«Не справился с обязанностями — уступил место профессионалу. Ждать пять лет и следующих выборов не придётся. Выборы мэра на конкурсной основе повысят и ответственность депутатского корпуса за принятое решение, и ответственность избранного мэра», — считает губернатор.
Глава региона заявил также об отсутствии интереса томичей к прямым выборам мэра, указав на явку, которая всегда была одной из самых низких в стране. При этом процесс голосования обходится городскому бюджету в десятки миллионов рублей, которые можно направить на другие цели.
Добавим, что сам Владимир Мазур был избран на должность губернатора в ходе прямых выборов 11 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, за него проголосовали почти 199 тыс. человек или 84,94% избирателей.
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