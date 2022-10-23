Киев, 23 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. С призывом к странам мира нанести удары по Кремлю в случае, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где находится офис главы киевского террористического режима, выступил 23 октября Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <…> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя», — сказал он.

При этом глава нацистского киевского режима высказал мнение о том, что в этом случае якобы уже не будет важно, является ли Киев членом Североатлантического альянса (НАТО).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне орденом князя Ярослава Мудрого второй степени наградил Владимир Зеленский спикеров парламентов стран — партнёров Киева.