Энергодар, Запорожская область, , 08:31 — REGNUM Утром 23 октября ВСУ обстреляли Энергодар. Об этом сообщают власти региона.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В результате обстрелов повреждён гражданский объект.

Ранее за 40 минут ВСУ выпустили по Донецку 29 снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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