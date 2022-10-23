Томск, , 08:29 — REGNUM В Томске все оперативные службы мэрии переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным порывистым ветром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Поваленное ветром дерево https://bga32.ru

Утром 23 октября по ряду улиц и микрорайонов произошло отключение электричество. Так, без света остались жители посёлков Апрель, Светлый, Томск-Северный, Нижний склад. К 12:17 по местному времени электроснабжение в посёлке Апрель восстановлено.

«Штормовой ветер повалил несколько деревьев. Так, на ул. Б. Подгорная дерево упало на проезжую часть, на Богашевском тракте из-за упавшего дерева частично было перекрыто движение», — отметили в мэрии.

Деревья упали также по улицам Октябрьская, Ново-Трактовая, Бирюкова и на Коларовском тракте. Пострадавших в результате нет.

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