Киев, , 08:28 — REGNUM Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на территории б. УССР. Об этом передает РИА Новости со ссылками на несколько источников.

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Руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней находятся на завершающей стадии, отмечают источники.

Также сообщается, что несколько человек из близкого окружения Зеленского ведут негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.

Цель провокации — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения на территории б. УССР и тем самым запустить в мире антироссийскую кампанию.