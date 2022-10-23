Донецк, , 08:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 40 минут ВСУ выпустили по Донецку 29 снарядов.

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