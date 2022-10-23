Москва, 23 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» спутник «Скиф-Д», являющийся первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера», а также три спутника связи «Гонец-М» успешно выведены на заданные околоземные орбиты. Об этом 23 октября сообщили журналистам в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмоc».

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«Есть отделение всех аппаратов», — заявил представитель госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М»