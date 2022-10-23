Донецк, , 08:23 — REGNUM ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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