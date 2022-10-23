Донецк, , 08:20 — REGNUM За 40 минут ВСУ выпустили по Донецку 29 снарядов. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:17 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 07:27 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. 07:31 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм. 7:43 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм. 07:49 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Минеральное из «Градов».

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