Иркутск, , 08:20 — REGNUM В Иркутской области вынесли приговор работнице клининговой службы, которую обвиняли в покушении на убийство двух человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Окровавленный нож Maarten Van Damme

По данным следствия, 42-летняя фигурантка в квартире в Свердловском районе Иркутска поссорилась с пожилой семейной парой.

«В ходе конфликта женщина нанесла владельцам квартиры 1946 г. р. и 1940 г. р. множественные удары ножом в жизненно важные части тела», — отметили в ведомстве.

Однако пожилые люди оказали нападавшей активное сопротивление, и благодаря своевременно оказанной медицинское помощи потерпевшие остались живы.

По итогам слушаний подсудимую признали виновной и приговорили к 9 годам колонии общего режима.

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