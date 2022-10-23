Донецк, 23 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Минеральное из «Градов». Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:00 — н.п. Орловка — н.п. Минеральное: выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Накануне населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ.