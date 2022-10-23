Пекин, 23 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) в третий раз подряд переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря партии. Об этом 23 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Уточняется, что такое решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Помимо того, Си Цзиньпин в третий раз подряд стал председателем Военного совета ЦК КПК.

При этом в новый состав постоянного комитета (ПК) Политбюро КПК вошли семь человек, из которых трое — действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии партии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин — сохранили свои посты, а глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и глава Пекинского горкома КПК Цай Ци — впервые вошли в состав ПК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь КПК председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что члены обновленного ЦК КПК Китая обладают высокими личностными качествами и смогут построить модернизированное социалистическое государство.