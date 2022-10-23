Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Утечка данных с серверов американской корпорации Microsoft затронула до 65 тыс. корпоративных клиентов компании. Об этом сообщается в отчёте специализирующейся на кибербезопасности компании SOCRadar.

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19 октября Microsoft уведомила своих клиентов, что часть их данных могла быть раскрыта из-за неправильно настроенного сервера. При этом в компании не указали более подробную информацию, включая число затронутых клиентов.

Позже собственный отчёт об этом инциденте представила компания SOCRadar, специалисты которой и выявили проблему с севером Microsoft. В отчёте говорится, что утечка затронула около 65 тыс. корпоративных клиентов Microsoft из 111 стран мира.

Скомпрометированные данные хранились в файлах, датированных периодом с 2017 по 2022 год. В SOCRadar отметили, что на проблемном сервере Microsoft хранилось более 2,4 Тб данных, включая электронные письма, данные о проектах и пользователях. В Microsoft заявили, что в SOCRadar преувеличили масштабы инцидента.