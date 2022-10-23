Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Волейболист-трансгендер нанёс мячом сильную травму головы девушке-школьнице во время школьного турнира в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщило издание Education First Alliance North Carolina.

ЛГБТ в наступательном «снаряжении» 113wg.ang.af.mil

Игрок-трансгендер, биологический мужчина, выступавший за одну из женских команд, сильно пробил по мячу и тот со скоростью около 110 км/час полетел в голову школьнице из команды соперников. В итоге девушка была нокаутирована и не смогла встать после падения.

На сегодняшний день пострадавшая находится в больнице, как уточнили врачи, девушка получила серьёзные травмы головы и шеи. Кроме того, у неё возникли проблемы со зрением, врачи не исключают, что она может ослепнуть.

Инцидент вызвал серьёзный резонанс в обществе, школьный совет поднял вопрос об отстранении спортсменов-трансгендеров, биологических мужчин, от участия в женских соревнованиях, так как у таких спортсменов есть явное «несправедливое преимущество». Кроме того, как показал о происшествие в Северной Каролине, участие игроков, которые с биологической точки зрения являются мужчинами, в женских соревнованиях может быть небезопасно.

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