Кременчуг, Украина, 23 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В городе Кременчуге на захваченной нацистским режимом Киева территории б. УССР прогремели взрывы. Об этом 23 октября сообщают киевские СМИ.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

Также указывается, что в настоящее время режим воздушной тревоги объявлен почти на всей контролируемой киевским режимом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии вынуждено сократить некоторые программы по перевооружению бундесвера в связи с высокой инфляцией.