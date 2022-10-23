Улан-Удэ, , 07:59 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 23 октября произошёл пожар в здании, где расположен хостел. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар Pixabay.com

Сигнал о задымлении в квартире по улице Банзарова поступил в 11:25 по местному времени. К моменту приезда пожарных, из квартиры самостоятельно эвакуировался один человек, ещё восемь человек выбежали из расположенного через стену хостела.

«По предварительной информации, выгорела перегородка в квартире на площади 5 кв. метров, пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении возгорания задействовано 21 человек личного состава и 5 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иволгинском районе Бурятии был вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на убийство женщины и её детей путём поджога дома.

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