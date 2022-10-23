Донецк, , 08:10 — REGNUM Боевики киевского режима обстреляли из «Градов» поселок Мнеральное (ДНР). Об этом 23 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в 07:00 часов в направлении н. п. Орловка — н. п. Минеральное киевские боевики выпустили 12 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Отмечается, что в 07:05 часов киевские террористы произвели выстрелы в сторону н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка, всего было выпушено пять снарядов калибром 155 мм.

Сообщается, что в 07:17 в направлении н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район) было выпущено еще четыре снаряда калибром 155 мм.

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