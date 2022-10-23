Москва, , 07:45 — REGNUM Портал «Моя Третьяковка» Государственной Третьяковской галереи будет дополнен англоязычной версией к концу текущего года, заявила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова на полях Всероссийского форума классных руководителей.

Третьяковская галерея Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«"Моя Третьяковка» — это действительно очень серьёзное, углубленное представление в онлайне самых разных сторон нашей коллекции. В декабре мы запускаем англоязычную версию, которую готовили последние полтора года», — цитирует Трегулову ТАСС.

Портал «Моя Третьяковка» запущен в начале 2021 года. Главной миссией этого проекта является популяризация собрания Третьяковской галереи и русского искусства в целом.

На сайте проекта представлены цифровые версии музейных предметов из коллекции галереи, изображения произведений изобразительного и сопровождающие тексты. На старте проекта на портале было представлено коло 2000 оцифрованных произведений.