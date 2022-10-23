Горно-Алтайск, , 07:43 — REGNUM Тысячи жителей Республики Алтай собрались в парке Победы в Горно-Алтайске, где вечером 22 октября состоялись проводы первой группы мобилизованных для участия в спецоперации граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных в Республике Алтай Правительство Республики Алтай

«На плечи наших земляков легла тяжёлая, но благородная миссия по защите Родины, её суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Уверен, что потомки воинов-победителей, освободивших мир от фашизма, с честью выполнят свой долг», — отметил в связи с этим глава региона Олег Хорохордин.

По его словам, в настоящее время участники СВО из Горного Алтая — добровольцы и контрактники добросовестно служат, проявляя героизм, отвагу и самоотверженность. Он также выразил уверенность, что так будет и впредь, пожелав бойцам достойно выполнить все задачи и вернуться домой.

Семьи военнослужащих будут поддерживать региональные власти. Добавим, что сегодня, 23 октября состоится отправка ещё одной группы мобилизованных.

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