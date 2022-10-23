Пекин, , 07:35 — REGNUM Генеральным секретарём Коммунистической партии Китая третий раз подряд избран Центральным комитетом Си Цзиньпин. Об этом 23 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Кроме того, Си Цзиньпин в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

В ходе заседания был обновлён состав политбюро и постоянного комитета политбюро. Вошедшие в состав комитета политбюро чиновники будут в течение ближайших пяти лет принимать важнейшие решения в жизни Китая, определять направления для развития страны и партии. В новый состав постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая вошли семь человек.

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