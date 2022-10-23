Пекин, 23 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Генеральным секретарём Коммунистической партии Китая третий раз подряд избран Центральным комитетом Си Цзиньпин. Об этом 23 октября сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Кроме того, Си Цзиньпин в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

В ходе заседания был обновлён состав политбюро и постоянного комитета политбюро. Вошедшие в состав комитета политбюро чиновники будут в течение ближайших пяти лет принимать важнейшие решения в жизни Китая, определять направления для развития страны и партии. В новый состав постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая вошли семь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пекине рассказали об успехах китайской дипломатии за последние 10 лет.