Донецк, 23 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Город Донецк обстреляли из «Градов» киевские боевики. Об этом 23 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что в 06:39 часов со стороны киевских боевиков в направлении н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район) было выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

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