Донецк, 23 октября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Росгидрометцентр теперь составляет прогнозы погоды для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

«Идет формирование баз данных и, конечно, прогнозы. Эти прогнозы выпускают соответствующие гидрометслужбы. В общем по этим территориям выпускает северокавказское управление гидрометслужбы, идет формирование базы для того, чтобы эти прогнозы были надежными», — сказал Вильфанд. Уточняется, что на сайте Гидрометцентра прогнозы погоды в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях уже публикуются в разделе российских регионов.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Уже 19 октября в этих регионах было введено военное положение.