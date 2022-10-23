Горно-Алтайск, , 07:26 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупредили об ураганном ветре 23 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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«В ближайший час с сохранением днём 23.10 по высокогорью на территории Республики Алтай ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду!» — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности и скоростной режим на дорогах. Возможно падение слабозакрепленных конструкций и деревьев.

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